Oito líderes parlamentares assinam opinião política no DN

O DN dá as boas-vindas aos novos cronistas convidados para esta área. São eles os oito líderes parlamentares de todos os partidos com representação na Assembleia da República. Assegurando a imparcialidade e pluralismo, o jornal passa a contar todas as segundas-feiras, rotativamente, com a análise de Eurico Brilhante Dias (PS), Joaquim Miranda Sarmento (PSD), Paula Santos (PCP), Pedro Filipe Soares (BE), Pedro Pinto (Chega), Rodrigo Saraiva (IL), Rui Tavares (Livre) e Inês Sousa Real (PAN).

Leia os dois primeiros artigos da "Bancada Parlamentar" hoje na página 9 da edição impressa ou do epaper. Ou aqui: