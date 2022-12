O que o DN representa para si? 16 individualidades resopondem

Do presidente do Conselho de Administração a diferentes personalidades de várias áreas da sociedade, são muitos os portugueses que reconhecem o Diário de Notícias como uma presença importante no seu trajeto de vida. Neste 158.º aniversário do jornal, quisemos saber o que representa o DN para cada um.

Assunção Cristas

Professora de Direito na Universidade Nova

Representa mais uma vez celebrar uma instituição que faz parte do nosso panorama público, daquilo que é a contribuição para termos notícias com qualidade, opinião com qualidade... e por isso acho que uma instituição com estes anos, com esta longevidade, merece sempre ser destacada e ser celebrada.

Pedro Adão e Silva

Ministro da Cultura

158 anos de um órgão de comunicação social ininterrupto são também um retrato do país. De certa forma nós podemos contar a história da sociedade portuguesa e de Portugal do último século e meio olhando para o Diário de Notícias.

E em particular agora que temos o Arquivo do Diário de Notícias como Tesouro Nacional acho que isso corresponde, por um lado, a uma forma de olharmos o país, mas também a uma responsabilidade para o Diário de Notícias, que é uma responsabilidade de deixar que o país possa conhecer-se a si próprio através dos Arquivos do Diário de Notícias.

Marco Galinha

Presidente do Conselho de Administração do Global Media Group

Uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade de tentar manter esta casa unida, a funcionar... vocês não imaginam o quão difícil isso é. Tem havido um enorme esforço do grupo que eu represento, o grupo Bel. Andamos com esta casa em frente porque o DN merece, nós não podemos apagar 158 anos de história ou não dar apoio... É uma "missão impossível", mas é uma missão conjunta de jornalistas, de diretores, de todos nós a remar para o mesmo lado. Seguimos sempre os princípios, a independência, a isenção e contamos com a vossa coragem para o que quer que seja. Não há melhor do que isso. É nisso que acredito seriamente para manter esta casa que tem estes anos todos e para podermos viver outros tantos.

Daniel Proença de Carvalho

Advogado

Para mim representa muito, é um jornal que li desde muito jovem, desde sempre. E como já tenho..., como já estou na casa dos 80, como podem imaginar há muitas dezenas de anos que leio o Diário de Notícias e o acompanho. Depois também tive a honra e o gosto de também estar na empresa proprietária do Diário de Notícias e acompanhar este período difícil que hoje a imprensa em toda a parte passa. É uma época difícil, por isso é fundamental que um jornal como Diário de Notícias, com a tradição, com a história que tem, com um repositório impressionante com todos os factos da nossa história, é fundamental que o Diário de Notícias continue, progrida, se afirme cada vez mais... É um jornal que ainda hoje continuo a ler diariamente e sempre com muito gosto e muito interesse, e muito proveito.

Pedro Marques

Eurodeputado do PS

O DN é o nosso jornal. É o jornal que nos acompanhou toda a vida, a mim em particular. Desde que me lembro de ler notícias, o DN estava lá. Hoje tenho o orgulho de ser cronista do DN. Estou muito entusiasmado, muito excitado com este renascimento do jornal num certo sentido, com estes últimos anos. Este arquivo que hoje é Tesouro Nacional mostra a importância da democracia portuguesa, ao fim ao cabo. O DN e a nossa democracia são dois pilares, duas coisas que não podem andar separadas. Por isso, é uma satisfação estar aqui hoje e colaborar com o DN.

José António Croca Favinha

Diretor do Museu da Marinha

O DN é quase a memória do País nestes anos. Até nós, aqui, no Museu da Marinha, para investigar qualquer assunto histórico recorremos muito ao Diário de Notícias, uma vez que todos os acontecimentos que se passaram durante este período estão aí retratados. São a imagem do país. Por exemplo, há 100 anos deu-se a primeira travessia aérea do Atlântico Sul e seguimos essa história através das páginas do Diário de Notícias que a retratam com bastante intensidade.

Júlio Isidro

Apresentador de TV

Significa que é um jornal que tem sido uma referência para mim desde miúdo. Lá em casa lia-se o Diário de Notícias e enquanto profissional consultei o Diário de Notícias inúmeras vezes, independentemente de o ler. E fiquei muito satisfeito, depois de um interregno em que o Diário de Notícias foi apenas digital, por estar outra vez em papel nas nossas mãos.

Pedro Miguel Ramos

Diretor de Comunicação do Grupo SANA

O DN faz parte da família, faz parte do dia-a-dia, faz parte de boas e más recordações, faz parte de milhares de notícias, faz parte da atualidade, faz parte do dia, da noite... é um jornal de referência e é um vínculo de comunicação muito importante para o país.

Ana Rita Ramos

Diretora-geral da Have a Nice Day

É a memória deste país. É extraordinário um diário, um jornal, acompanhar a história de Portugal nos últimos 150 anos. Quem não conhece o passado não consegue olhar para o futuro. Por isso, muitos parabéns.

Pedro Carvalho

CEO Tranquilidade

Acho que é um marco importante de uma instituição que representa bastante para o jornalismo, para a democracia em Portugal e para a liberdade de expressão, e é um privilégio poder estar presente nesta celebração.

Luís Goes Pinheiro

Presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS)

O DN representa para mim, e penso que para todos os portugueses, uma referência na comunicação social em Portugal. É um jornal com uma história como nenhum tem, é um órgão que de facto nos enche a todos de orgulho pela sua idade e por tudo aquilo que trouxe como contributo para a liberdade de expressão, para o conhecimento, para a opinião fundamentada. Acho que tornou-nos a todos, ao longo dos anos, mais ricos, mais conhecedores e muito orgulhosos de ter um órgão de comunicação com esta história e com este legado.

Vítor Melícias

Padre franciscano

Tenho a dizer que este é um momento alto porque o DN foi um alimentador da boa cultura e defesa dos valores deste povo através de século, século e meio, e por aí adiante. É um título grande, um título que nos enobrece não só pela sua história mas também por aquilo que sempre defendeu: a liberdade, a boa informação e a informação como serviço de construção de um povo sereno, de um povo de paz, de um povo livre mas que sabe exatamente manter sempre esse sentido. E representa designadamente o valor da solidariedade - através da sua história não são poucos os momentos em que o Diário de Notícias serviu como estimulador de iniciativas de solidariedade. Isso merece uma referência muito especial neste momento, num tempo em que a solidariedade é essencial, em que temos de dar opção preferencial pelos mais pobres, criar condições para que haja mais justiça e não haver uma pequena quantidade de pessoas que agregam e são donas praticamente de tudo enquanto a maioria da população não tem acesso sequer aos bens essenciais. É necessário que haja mais promotores da solidariedade, que esta esteja mais presente não só nos sentimentos das pessoas, mas nas próprias instituições e leis da política mundial. O DN tem sido também aí um exemplo, ao longo da história.

Patrícia Akester

Fundadora de GPI/IPO, Gabinete de Jurisconsultoria

Há um marco cronológico que necessariamente levou a que o DN passasse e fornecesse informação sobre vários acontecimentos importantes ao longo da sua história. O jornal tem essa vertente quantitativa (longevidade), mas também qualitativa, porque o serviço prestado ao longo dos anos foi um serviço de qualidade, em termos de jornalismo, que se traduziu nesse fornecimento de informação, conhecimento e cultura que atravessou gerações. E que é sobretudo importante nos dias de hoje, face à desinformação com que nos deparamos. Temos a internet, que permitiu a democratização do acesso ao conhecimento e à informação, mas também permite a proliferação de informação de baixa qualidade. Temos acesso a muita informação mas nem sempre de qualidade, portanto é importante ter uma fonte de informação fidedigna, genuína, com qualidade, com peso, com marca no âmbito deste mar de informação, como o é o DN.

Álvaro Covões

Diretor da Everything is New

Significa uma força muito grande daquilo que o jornalismo representa - além de ser o quarto poder, é o garante da liberdade de opinião e da liberdade de informação. É um mecanismo para fazer chegar às pessoas a verdade sobre o que realmente está a acontecer. Portanto, 158 anos, já vem do tempo da Monarquia, é de facto um espetáculo. Já passou por vários regimes, a Monarquia e a República, e até três Repúblicas. De facto, é muito importante para um país que está quase a fazer 900 anos ter um jornal que tem mais de 150.

Diogo Marecos

Administrador da Yilport Portugal

O Diário de Notícias representa a liberdade de expressão, representa a informação a que todos devem ter acesso, representa um marco no jornalismo português e, portanto, na história recente do país. É uma publicação com que os portugueses se identificam pelos valores que tem trazido à sociedade e à sua evolução.

Matti Dubee

Escultor

Não há muitos jornais no mundo que tenham tanta história, então é uma celebração muito importante para a informação, para as pessoas, para a cultura portuguesa, para a vida dos portugueses.