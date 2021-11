Sempre gostei de comunicar com tudo o que tivesse a ver com a saúde e o bem-estar. No fundo, partilhar o que é o meu estilo de vida". Este foi um dos motes que levou a apresentadora Fátima Lopes a criar o projeto Simply Flow. Uma plataforma de saúde e bem-estar que nasceu há cinco anos com uma ideia concreta: ajudar os leitores a adotar um estilo de vida mais saudável focado na tónica da prevenção, falando mais de saúde e menos de doença. Para que a informação "empodere as pessoas para que façam mais e melhor pela sua saúde", explica ao DN.

Este é o lado B da comunicadora que durante 11 anos foi um dos rostos icónicos da TVI - e já antes o tinha sido na SIC durante outros tantos anos. A sua saída da estação de Queluz de Baixo ajudou a potenciar a plataforma que criou, indicar. Em finais de outubro, a Simply Flow, que atualmente conta com 150 especialistas em diversas áreas, organizou o seu primeiro encontro presencial, em Mação, num dia com palestras no qual assistiram 213 pessoas. O futuro passa por mais encontros e mais conteúdos vídeo "que façam a diferença na vida das pessoas", explica.