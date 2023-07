RTP aposta em "espaço único" na TV nacional

Apresentado por Diana Duarte, anuncia-se como "um espaço único na televisão portuguesa": um programa urbano, com música ao vivo, que se insere "na linha de produção de formatos que são talk shows, 'late nights' e terá temas tratados com convidados bem dispostos de uma forma que eu espero que seja estimulante para o espectador", descreve o diretor de programas da RTP, José Fragoso.

José Fragoso espera "que os espectadores também sigam com interesse este programa porque é um programa que vem acrescentar valor àquilo que nós já emitimos regularmente nas noites da RTP 1 e agora é um novo formato que nasce aqui no Porto."

A apresentadora Diana Duarte, que era anfitriã do programa "A Minha Geração" na Antena 3, mostra-se feliz com "a primeira experiência em grande na televisão". "Todas as semanas teremos um tema universal e intemporal, que chama pessoas de todas as faixas etárias. Vamos falar de coisas tão diversas como o amor, espiritualidade, inveja... no fundo, sentimentos que vamos desconstruir".

Diana Duarte acrescenta que "hoje em dia, por causa das redes sociais, também a atenção das pessoas está muito dispersa e por isso tentamos que isto seja um formato segmentado com muitos intervenientes que dêem alguma dinâmica à conversa e que a conversa nunca morra, é esse o objetivo. Que a conversa nunca morra de sexta em sexta-feira."

O programa terá um repórter recorrente: o músico David Bruno, que se estreia como jornalista "numa procura semanal das histórias mais inusitadas e surpreendentes para alimentar a conversa em estúdio".