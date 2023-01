Não é só consigo. O Spotify está em baixo esta madrugada

O Spotify, o mais popular serviço de streaming de música online, deixou esta madrugada (hora de Lisboa) de funcionar. Não existe, à hora desta notícia, qualquer reação da parte da empresa acerca das razões para tal avaria.

De acordo com os sites especializados Downdetector e Is it down right now, o site Spotify.com (o domínio base de todo o serviço) deixou de responder cerca das 12h10 (hora de Lisboa).

Nas redes sociais, multiplicam-se as reclamações de utilizadores, mas mais de hora e meia depois, sem qualquer resposta da empresa sediada na Suécia.