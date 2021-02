Marco Galinha eleito presidente da Global Media Group

Os acionistas da Global Media Group SA, dono do DN, reuniram-se hoje em Assembleia Geral ordinária para a eleição dos seus corpos sociais para o quadriénio 2021/2024. Neste âmbito, foi eleito por unanimidade o novo Conselho de Administração da sociedade que será liderado por Marco Belo Galinha, que foi eleito Presidente do Conselho de Administração.

O novo Presidente do Conselho de Administração do GMG é igualmente o CEO e o PCA da Holding empresarial Grupo Bel, que fundou em 2001. Especializado em Marketing e Gestão, Marco Galinha fundou há 20 anos a BEL Network Solutions. Exerceu cargo de Conselheiro no CES - Conselho Económico e Social (2016-2019), de Vogal na CIP- Confederação Empresarial de Portugal (2016-2019) e de Vice-Presidente da ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários. É também conhecida a sua participação no programa de televisão Shark Tank, como um dos "tubarões". É membro do Board da Câmara de Comércio Americana em Portugal.

A restante equipa do CA será composta por mais dois vogais com funções executivas: Domingos Portela de Andrade e Guilherme José Araújo da Costa Carracho Lourenço Pinheiro, bem como os vogais sem funções executivas: António Manuel Frade Saraiva, João Pero Alves Ventura da Silva Rodrigues, José Pedro Carvalho Reis Soeiro, Kevin King Lun Ho, Philip Manuel Eusébio Yip, Rui Fernando Baptista Moura, Maria Inês Cardoso e Rosália Amorim.

Foram igualmente nomeados e eleitos nesta Assembleia Geral os membros do Conselho Fiscal, que terá como Presidente Maria Matilde da Costa lavouras Francisco, e como vogais António Guilherme Rodrigues Frutuoso de Melo, Tiago Licínio da Costa Romeiro da Rocha e Luís Miguel Dantas (suplente), bem como a Sociedade de Revisores Oficial de Contas, que ficará a cargo da PKF-Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. Para presidente da Mesa da Assembleia Geral e para Secretária da Mesa da Assembleia Geral foram nomeados o Dr. Fernando Aguiar de Carvalho e Rita Nogueira Neves respetivamente.

Após a nomeação do Conselho de Administração, este órgão elegeu a nova Comissão Executiva, que emana do CA, e que terá a responsabilidade da gestão corrente de todo o negócio do Grupo. A Comissão Executiva é composta pelos administradores Domingos Portela de Andrade e Guilherme José Araújo da Costa Carracho Lourenço Pinheiro.

Afonso Camões passará a exercer funções de Secretário-Geral do GMG.

Domingos de Andrade percorreu praticamente toda a sua vida profissional nos mais diversos órgãos de comunicação social. Neste momento, mantém-se igualmente como diretor-geral editorial do Grupo e diretor da TSF. Foi Diretor do JN, onde iniciou a sua carreira profissional e desempenhou funções em todos os patamares de chefia e direção. Foi também diretor-adjunto de informação na Agência Lusa e diretor de Informação e de Programas do Porto Canal. Guilherme José Araújo da Costa Carracho Lourenço Pinheiro tem experiência profissional nos setores da auditoria e da área financeira e é desde 2018 membro do Conselho de Administração da GMG com o pelouro financeiro, pelouro esse que manterá neste novo quadriénio que agora se inicia.