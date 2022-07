Mais de 1,8 milhões de pessoas escolheram o DN em junho

O Diário de Notícias ultrapassou em junho a fasquia dos 1,8 milhões de leitores no seu site, através das diversas plataformas em que está presente, dando assim um valioso contributo para que o Global Media Group (GMG), o seu proprietário, se mantenha como o grupo de media com maior audiência online do país.

Passaram pelo site do DN, em naquele mês, um total de 1.839.638 pessoas, segundo o ranking netAudience, elaborado mensalmente pela Marktest, que é liderado pela TVI.

O Jornal de Notícias, também do grupo GMG, surge no top 3, logo atrás no Correio da Manhã, com um alcance de 3.202218 leitores.

O Global Media Group, de também faza parte O Jogo, a TSF e o Dinheiro Vivo, entre outros títulos mantém-se como o grupo de media com maior alcance de mercado, ao impactar 4.242.462 milhões de pessoas, seguido do grupo Cofina (4,193) e Media Capital (4,089).

Ainda na informação, pelo site da TSF passaram 1,232 milhões de portugueses em junho, dando mais uma vez à marca do GMG a liderança entre os sites de rádios.

Também no universo do Global Media Group, destaque para as subidas do diário desportivo O Jogo, cujo site atraiu mais de 1,4 milhões de leitores (1,493).

O Dinheiro Vivo - publicação de economia - atingiu os 923.641 leitores.

Aos nossos leitores, obrigado pela preferência.