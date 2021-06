Leia os títulos do DN deste sábado

Restaurantes pedem apoio a fundo perdido ou não aguentam mais um inverno. É esta a manchete do DN deste sábado.

A retoma do turismo congelou com novas restrições devido à subida de casos covid e à variante Delta. Empresas de restauração e alojamento precisam urgentemente de tesouraria. Turistas internos podem ajudar, mas estão longe de bastar, diz Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESP.

Destaque fotográfico vai para a questão húngara. Lei anti-LGBTI de Orbán é gota de água para a UE?

E em rodapé o caso de fraude com vacinas administradas em maiores de 18 anos no Porto. Vice-almirante quer consequências para "ato de indisciplina" na vacinação covid. Diretora do agrupamento de Centros de Saúde do Porto Oriental já se demitiu.

Ainda em destaque:

- Ferro Rodrigues insiste em Sevilha, mas Marcelo já pondera não ir ao jogo

- UE: Costa "incrivelmente bem-sucedido"

- João Ferreira e o futuro pós-autárquicas: "O que virá depois, depois se verá"

Outros títulos:

- Brunch com... Lorenzo Herrero. noMenu, a empresa que estreou comida levada à porta, vira Please, com muito gosto

- Férias de autocaravana. "As pessoas devem ir para onde são bem recebidas. Eles é que perdem"

- Os herdeiros de Bordallo. Os artistas contemporâneos que criam inspirados por Raphael

Bordallo Pinheiro

- Ciclismo. O Tour é uma questão eslovena e será preciso pedalada para os vencer