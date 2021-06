Leia os títulos do DN desta quarta-feira

Lares exigem regras para funcionários que recusam ser vacinados. É esta a manchete do DN desta quarta-feira, numa altura em que os lares de idosos do país se veem a braços com seis surtos, que já contabilizam 54 infetados e três óbitos.

O vírus está a contaminar os trabalhadores que não foram inoculados. Manuel Lemos, das Misericórdias, diz que Estado tem de decidir o que fazer nestes casos..

Destaque fotográfico desta edição vai para o assunto da imigração: SEF vai agendar autorizações de residência e segue a ordem dos pedidos.

Os fundos europeus são também chamados à capa. Marcelo entra na campanha das legislativas. Quer eleitores a julgar bazuca

Outros títulos:

- Rendimentos. Pandemia tirou 400 mil da classe média e atirou-os para a pobreza

- Espanha. Indulto a independentistas catalães não livra os que fugiram da justiça

- Portugal-França. Sem calculadora e treinos de boxe. Santos dá a receita do apuramento

- Líderes empresariais querem colocar Portugal entre os mais ricos da Europa