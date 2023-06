Jornalismo Contra a Indiferença entrega prémios e assinala 25 anos

"Onde o Tempo Parou", de Filipa Simas (RTP) e "Desassossego - Saúde e Doença Mental", de Margarida Cardoso (Fumaça), foram os trabalhos vencedores da 25.ª edição do Prémio AMI - Jornalismo Contra a Indiferença.

De acordo com o júri, constituído pelos vencedores da edição anterior, Diogo Cardoso, Luciana Maruta e Sofia Palma Rodrigues (Divergente), pelo Gerente da Semente, empresa de Audiovisuais, Jorge Bento, e pela Secretária-Geral da AMI, Isabel Nobre, "Onde o Tempo Parou" é uma "reportagem marcante que reúne testemunhos impressionantes de alguns cuidadores informais, mas que representam tantos outros que acabam por dedicar toda a sua vida a cuidar de alguém". "É comovente ver que, mesmo não tendo qualquer tipo de rede de apoio, seja estatal ou financeira, os cuidadores não desistem pelo amor que sentem por aqueles de quem cuidam. É um tema a que ninguém consegue ficar indiferente, porque todos acabam por experienciá-lo, mesmo que indiretamente", pode ler-se numa nota publicada no site da Assistência Médica Internacional (AMI).

Já "Desassossego - Saúde e Doença Mental" foi considerado "um trabalho que dá voz a várias pessoas que falam sobre a sua Doença, as dificuldades e o estigma que persistem na sociedade atual". "São 13 episódios que nos convidam a entrar no vasto mundo da doença mental e que revelam que ainda há muito a fazer para evitar que a indiferença e a intolerância permaneçam", indica a nota.

Por outro lado, o júri atribuiu ainda menções honrosas aos trabalhos "A Natureza do Parto" e "As Lágrimas não se Fazem Ouvir", de Catarina Marques (SIC) e "Síria: Refugiados de uma Guerra Esquecida", de Inês Chaíça (Público).

Os jornalistas distinguidos com o 1.º prémio vão dividir os cinco mil euros do galardão, tendo recebido um troféu alusivo ao evento, estendendo-se também esta distinção às autoras dos trabalhos galardoados com menções honrosas.

A entrega do prémio, presidida pelo Presidente da AMI, Fernando Nobre, realizou-se esta sexta-feira, no auditório 3 da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. A cerimónia foi precedida de uma palestra do jornalista e diretor-adjunto do Diário de Notícias, Leonídio Paulo Ferreira, sobre "O papel do Jornalismo de Investigação na defesa dos Direitos Humanos".