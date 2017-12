Pub

Popular serviço de mensagens instantâneas está em baixo em várias zonas do mundo

O Whatsapp não está a funcionar para milhares de utilizadores nesta noite de passagem de ano. Os problemas começaram a sentir-se ao fim da tarde e mais de uma hora depois o serviço ainda não normalizou.

São muitos os internautas que se têm queixado nas redes sociais, em especial o Twitter. O site downdetector.com, que analisa o nível de serviços online, aponta anomalias no Whatsapp particularmente graves no norte da Europa e no Brasil, estando a costa leste dos EUA também a ser afetada.

O problema torna-se mais grave por ocorrer numa noite de passagem de ano, em que o número de mensagens trocada aumenta de forma exponencial.