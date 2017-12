Pub

Contra as acusações de Nicolás Maduro, o riso: "As 50 so(m)bras de Pernil" é uma das frases que se inspirou na hashtag #MetePernilNumFilme

Podia ter gerado um incidente diplomático, mas acabou por provocar uma onda de humor nas redes sociais. O "caso do pernil desaparecido" na Venezuela, que o Presidente Nicolás Maduro disse ter sido resultado da "sabotagem" de Portugal, ganhou uma hashtag: #MetePernilNumFilme. A ideia é inserir a palavra nos mais variados títulos de filmes e a Internet aderiu.

Na página dedicada ao tema no Twitter houve quem quisesse associar o pernil à saga Harry Potter e sugeriu: "Harry Potter e o Pernil Filosofal".

Mas também quem estivesse atento às novidades no cinema e avançasse com o nome: "Star Wars: O Último Pernil".

Na verdade, as sugestões partem de vários sentimentos. Desde os saudosos da infância: "A Alice no Pernil das Maravilhas", até aos mais "malandros" :"As 50 so(m)bras de Pernil". Mas também há espaço para os clássicos: "1 pernil chamado desejo".

Houve quem tivesse ido mais longe na brincadeira e se tenha feito passar pelo ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, tendo criado uma nova narrativa:

"Santos Silva responde a Maduro: "O governo não tem o poder de sabotar pernil" -Ó Santos Silva, não tens esse poder porque este já cá canta", pode ler-se num dos tweets.

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou ontem Portugal de sabotar a importação de pernil de porco.

"Com a entrega do pernil, fomos sabotados. Um país em particular, Portugal. Porque nós comprámos todo o pernil que havia na Venezuela, mas precisávamos de comprar fora para preencher todas as necessidades e sabotaram-nos a compra do pernil", disse Nicolás Maduro citado pelo jornal venezuelano El Nacional.

"O Governo português não tem, seguramente, esse poder de sabotar pernil de porco", garantiu o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.