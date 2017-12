Pub

Designer alemão desenhou palco a pensar na história e cultura de Portugal

"Inspirado num casco de um barco e reflete a história e cultura de Portugal". É com esta descrição que é apresentada, no site da Eurovisão, a primeira imagem do palco da edição de 2018, a realizar em Lisboa, na Altice Arena, a 8, 10 e 12 de maio.

O palco foi idealizado por Florian Wieder, que já desenhou vários palcos da Eurovisão, incluindo o deste ano, em Kiev, onde Salvador Sobral se sagrou vencedor do concurso.

"A rica história de Portugal como uma nação marítima reflete, sem qualquer limite, todos os valores que fazem do Festival da Eurovisão um evento único", diz Florian Wieder.

O designer alemão, de 49 anos, explica ainda que teve quatro pontos de inspiração, todos relacionados com a cultura e com a história portuguesa: navegação, mar, navios e mapas.

