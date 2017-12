Pub

Nicolau Santos substituiu no cargo Teresa Marques, que termina o mandato a 31 de dezembro

O Governo vai nomear o jornalista Nicolau Santos presidente do Conselho de Administração da agência Lusa, substituindo Teresa Marques no cargo, disse o gabinete do Ministério da Cultura.

A assembleia-geral de acionistas da Lusa, no qual o Estado tem uma participação de 50,14%, seguido pelo Global Media Group (23,36%) e pela Impresa (22,35%), deverá ocorrer no final de fevereiro, onde Nicolau Santos será nomeado.

Teresa Marques chegou à presidência da Lusa em 2015, terminando o mandado em 31 de dezembro.