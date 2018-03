Pub

A 29.ª temporada da série de animação Os Simpsons estreia-se neste domingo na Fox Comedy. Antes disso, podem ver todos os episódios das temporadas 26 e 27. Sem parar

"No Inferno, obrigam-te a ver todos os episódios de seguida", anuncia o fantasma de Frank Grimes no episódio 600 de Os Simpsons, que é um dos episódios especiais de Halloween da série. Pois sejam bem-vindos ao Inferno. Não vamos ver todos os 600 episódios mas a partir das 23.59 de hoje e durante todo o fim de semana, o canal Fox Comedy vai ter uma maratona de Os Simpsons, exibindo na íntegra as temporadas 26 e 27. No domingo, pelas 17.45, começa a temporada 28, até agora inédita em Portugal. E pelas 19.00 chega finalmente o tal episódio 600.

O Inferno chega com um atraso considerável, uma vez que o episódio 600 estreou-se nos Estados Unidos a 16 de outubro de 2016. Mas não nos vamos prender aos pormenores. Os especiais de Halloween de Os Simpsons são tradicionalmente intitulados Treehouse of Horror (este já é o número XXVII) e compostos por três partes separadas, cada uma delas inspirada num filme ou história de terror ou de ficção científica. Mas, claro que, como é habitual na série criada por Matt Groening (cartoonista) e James L. Brooks (produtor), as referências a filmes, livros, discos, programas de televisão e todo o universo da cultura popular são mais do que muitas e o difícil é mesmo ter a certeza de que as apanhamos a todas.

Neste episódio 600 há Planeta dos Macacos (aqui transformado em "Planeta dos Sofás") mas também há cenas decalcadas de Jogos da Fome e Mad Max: Estrada da Fúria, do filme de James Bond, Goldfinger, de 1964, e do mais recente filme de espiões Kingsman: Serviços Secretos. No final, a canção 600 é interpretada por Judith Owen com um genérico bem ao estilo de 007 e fazendo referência às muitas séries que a Fox cancelou em 2016. Sendo um episódio de Halloween preparem-se para ver muito sangue, cabeças cortadas e doses grandes de humor negro.

Desde 1989 a gozar com a América

O primeiro episódio de Os Simpsons foi para o ar a 17 de dezembro de 1989. Trata-se, portanto, da série há mais tempo em exibição nos Estados Unidos: vai, neste momento, na 29.ª temporada, e há garantias de que vai durar pelo menos até 2019. Os Simpsons são uma tradicional família americana de classe média. Muito parecida com outras famílias que vemos noutras sitcoms. Homer e Marge, o casal, fazem-nos lembrar Archie e Edith, de Tudo em Família. Ele é o tradicional pai de família que gosta de ficar sentado no sofá a ver televisão e a beber cerveja enquanto a mulher trata da cozinha e dos filhos. Vivem na pequena cidade de Springfield e têm três filhos: Bart, de 10 anos, o puto que está sempre a meter-se em sarilhos, Lisa, a bem-comportada e ativista irmã de 9 anos; e a bebé Maggie, com a chucha na boca.

Ao longo destes 600 episódios, os Simpsons mostraram-nos os podres do mundo - com um enfoque especial na América. De Deus aos problemas ambientais, do desemprego ou o terrorismo, os grandes temas da atualidade têm passado ali, ao mesmo tempo que há espaço para falar das relações entre pais e filhos, da morte de um amigo, da paixão. Isto tudo embrulhado em paródias à cultura popular e em piadas que muitas vezes não passariam o apertado crivo do politicamente correto.