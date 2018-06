Pub

Inovação. A partir de amanhã, o seu Diário de Notícias vai ser diferente. Um jornal que começou moderno, que inovou no mercado da edição no século XIX, criando um modelo de negócio que vivia dos leitores dispostos a pagar por ele - além dos anunciantes - volta a inovar, sendo o primeiro jornal português a fazer a transição digital.

Vamos estar onde estão mais de 90% dos nossos atuais leitores que chegam aos nossos conteúdos através dos meios online - reforçando a abordagem, enfim, fortificando o jornalismo, aumentando a oferta. A isto acrescentamos a curadoria de uma edição diária digital, com número e capa, que os leitores recebem de manhã cedo, à medida da sua conveniência.

Este é um passo em direção ao futuro, que estamos a dar com cuidado e gosto. Foram feitas alterações na redação e mudanças técnicas para melhor acomodar o jornalismo que queremos fazer. Teremos um site novo, onde a seleção e a qualidade são os principais critérios - e que visualmente é próximo do que é, hoje, um clássico jornal de papel. Estamos a dar passos para um futuro mais firme, mais sustentável. Venha connosco, caro leitor.

TOME NOTA: Como vai funcionar o novo DN?

- Todos os dias estará online, ao minuto.

- O site do DNagregará agora novas áreas temáticas com as marcas de Life (saúde, família e comportamento), Insider (tecnologia e digital), Ócio (lifestyle e luxo) e Evasões 360 (viagens).

- Às sete da manhã, todos os dias, sai a edição digital diária. Chega por newsletter e está acessível também através do site - mobile e desktop. Esta edição tem vários artigos exclusivos, crónicas e temas de lifestyle.

- A newsletter da hora do almoço trará novos conteúdos e crónicas, nomeadamente um diário de aforismos.

- Aos domingos sai para a banca a edição em papel, em novo formato, grande. Terá um caderno principal e mais dois cadernos, o 1864, temático, de reportagem e histórias, e o Dinheiro Vivo (agora ao domingo), e, todas as semanas, uma revista diferente, das várias marcas que compõem o novo DN.

- Na primeira semana do mês, a revista Ócio, na segunda a Evasões 360, na terceira, a Life, na quarta, a Insider. Nos meses com cinco semanas haverá uma revista extra. Todas estas revistas permanecem em banca após essa semana.