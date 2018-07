A plataforma Netflix confirma que, após o sucesso mundial das duas primeiras temporadas, a terceira parte da série espanhola La Casa de Papel chega em 2019.

Neste momento não são conhecidos ainda mais detalhes sobre esta nova temporada.

A série foi produzida pela Antena 3 mas tornou-se popular depois de ser lançada no Netflix do ano passado. Em abril estreou a segunda temporada e neste momento é a série não falada em inglês mais vista de sempre nessa plataforma.

A história foca-se num assalto à Casa da Moeda de Espanha liderado pelo misterioso Professor. O roubo foi preparado durante cinco meses por oito pessoas (além do professor há sete ladrões com nomes falsos que são nomes de cidades: Tóquio, Rio Nairobi, Denver, Moscovo, Oslo, Helsínquia e Berlim) que, vestidos com fatos-macaco cor de laranja e máscaras de Dalí, se fecham dentro da Casa da Moeda e fazem reféns mais de 60 pessoas.