RTP3, SIC Notícias e TVI 24 responderam desta forma às palavras do presidente do Sporting, Bruno de Carvalho.

A conferência de imprensa de Jorge Jesus não foi transmitida em direto pelos três canais de informação, RTP3, SIC Notícias e TVI 24. As estações de televisão responderam desta forma ao apelo feito no sábado pelo presidente do Sporting para que os adeptos boicotem a imprensa desportiva e todos os canais televisão, com execção da Sporting TV.

As direções dos três canais generalistas, refere o Jornal de Notícias, concordaram em não transmitirem a conferência do treinador do Sporting, apesar de terem estado no local. Houve apenas recolha de imagens e declarações de Jorge Jesus para serem transmitidas mais tarde.