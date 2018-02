Pub

Tecnologia e Inovação no Mercado Exportador é o tema que anima o XII encontro Fora da Caixa, a decorrer esta tarde no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro.

A iniciativa da Caixa Geral de Depósitos conta com a presença do presidente do conselho de administração, Rui Vilar, e do presidente executivo, Paulo Macedo. Com moderação do diretor do DN, Paulo Baldaia, o debate aborda as exportações nacionais - com o caso de Angola -, as 'mentes digitais e a evolução tecnológica', a cargo do Professor Arlindo de Oliveira, e 'a capacidade nacional de inovação', tema apresentado pelo Professor Manuel Mira Godinho.