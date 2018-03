Pub

Emma González, Alex Wind, Cameron Kasky, Jaclyn Corin e David Hogg são cinco alunos da Marjory Stoneman Douglas High School, a escola de Parkland, na Florida, onde decorreu o tiroteio de 14 de fevereiro onde morreram 17 pessoas, a maioria estudantes. São também os rostos do movimento de jovens que tem pressionado o Governo norte-americano a alterar a lei de posse de armas. São a capa de abril da revista Time. Surgem em pé, Emma González em primeiro plano, e com a palavra "basta" à frente.

"Os adultos não conseguiram acabar com os tiroteios nas escolas. Agora é a vez de os miúdos tentarem", lê-se no editorial da revista, assinado por Edward Felsenthal. "Esta geração de estudantes tem um instinto para a humanidade que pode ajudar a corrigir o que muitos dos mais velhos admitem ser um desequilíbrio na vida americana", continua o editor da revista, que recorda como em apenas cinco semanas foram as vozes dos mais jovens que forçaram a mudança nas mentalidades e até nas leis norte-americanas.

Os estados da Florida, Rhode Island e Oregon reforçaram as leis de restrição de posse de armas e as lojas grossistas estão proibidas de vender fuzis de assalto, como aquele que foi usado no tiroteio na Florida. Parceiros de longa data da National Rifle Association (Associação Nacional de Armas) decidiram terminar com a colaboração.

Este sábado, milhares de pessoas, jovens e adultos, saíram às ruas numa manifestação geral intitulada "Marcha pelas nossas vidas", organizada pelos tais miúdos que têm gritado que os adultos não os souberam defender.

"Esta história não é apenas sobre armas. Essa história é sobre crianças ", escreve Charlotte Alter, a jornalista da Time e autora da reportagem, que descreve como é que eles se estão a organizar para que sejam "os últimos alunos vítimas de um tiroteio numa escola" dos EUA.