Acabou uma ligação que já tinha 17 anos

Rita Ferro Rodrigues e a SIC "decidiram, por mútuo acordo, terminar a ligação contratual existente", anunciaram ambas as partes esta segunda-feira. O canal de televisão enviou um comunicado às redações que a apresentadora partilhou no Facebook com um pequeno comentário.

"Até já, vou ali lutar pelos meus sonhos ! Acompanhem-me neste caminho porque a vossa companhia, é a minha maior alegria e honra. Conto convosco em mais uma etapa", pode ler-se.

A televisão de Carnaxide "agradece a Rita Ferro Rodrigues toda a sua dedicação e empenho como pivot e repórter da SIC Notícias e, posteriormente, como apresentadora da SIC e da SIC Mulher, em programas como "Contacto", "Cartaz", "Juntos à Tarde", "Portugal em Festa" ou "Companhia das Manhãs", entre outros".

"Foram 17 anos de felicidade e concretização profissional. Saio da SIC para procurar outros caminhos e desafios mas muito grata por tudo o que vivi e por todas as oportunidades que me foram dadas. Até já querida SIC!", afirma Rita Ferro Rodrigues.

A SIC deseja ainda as "maiores felicidades" para o futuro pessoal e profissional de Rita Ferro Rodrigues, "não se excluindo a possibilidade de, no futuro, voltar a existir uma colaboração com a estação".

