É ainda possível apagar o seu perfil na rede social em definitivo, mas não é tão simples como parece

Depois de se ter descoberto que uma empresa - a Cambridge Analytica - recolheu dados de 50 milhões de utilizadores do Facebook sem autorização, muitos utilizadores interrogam-se cada vez mais sobre a forma como a rede social protege (ou não) os dados de cada - e sobre como evitar que estes sejam utilizados sem o seu conhecimento.

De acordo com o jornal The Guardian, a ferramenta que permitiu a recolha de dados pela Cambridge Analytica já não está disponível no Facebook, o que é uma boa notícia. Mas sabe exatamente o que partilha e com quem partilha?

Em primeiro lugar, é importante saber quais as aplicações que subscreveu e quais as que deseja manter. Isto porque quando subscreve uma app, como por exemplo um teste de personalidade, um questionário ou um jogo, estas podem recolher informações.

Vá até às definições gerais de conta e clique em "Apps", na barra do lado esquerdo. Irá aparecer uma lista com as aplicações a que deu autorização de acesso. A informação da plataforma é clara: "No Facebook, o teu nome, foto de perfil, foto de capa, género, redes, nome de utilizador e identificação de utilizador estão sempre publicamente disponíveis para pessoas e aplicações". As aplicações também têm acesso à sua lista de amigos e a "qualquer informação" que decida tornar pública.

Com a lista à sua frente, escolha as aplicações que deseja remover - ou que não conhece - e clique no eliminar.

Pode ainda descer a página e ir ao local que diz: "Aplicações que outros usam" (significa que "pessoas no Facebook podem ver a tua informação e "também podem levá-la consigo quando utilizam aplicações"). Pode utilizar as definições listadas e escolher a informação que as pessoas podem obter sobre si quando utilizam aplicações, jogos e sites, tais como "Data de nascimento", "Crenças religiosas e ideologia política" ou "A minha atividade em aplicações". Se quiser, pode remover todas as permissões.

O Facebook alerta que se não quisermos que "aplicações e sites acedam a outras categorias de informação (como a sua lista de amigos, o seu sexo ou a informação que tornou pública) existe a opção: "desativar todas as aplicações da Plataforma". A consequência é não podermos "utilizar quaisquer jogos ou aplicações", mas pese o que lhe interessa mais: a sua segurança (e privacidade) ou a possibilidade de continuar a usar esses jogos e apps.

E eliminar a conta?

Se ainda assim não se sentir seguro e está disponível para um passo bastante mais radical, pondere eliminar a sua conta de Facebook para sempre. Aceda às "Definições gerais de conta" e escolha a opção : "Desativar a tua conta". O Facebook alerta que se decidir desativar a conta irá eliminar "o perfil, o nome e a foto da maioria das coisas" que partilhou na rede social, mas que "algumas informações poderão continuar visíveis", como o seu nome em listas de amigos e mensagens que enviou.

Mesmo após ter desativado a sua conta, esta fica em "stand by", caso o utilizador mude de ideias. Mas se decidir excluir todas as informações do Facebook de uma vez por todas, a configuração aparece praticamente "escondida" num documento no "Centro de Ajuda" com o título "Como posso desativar permanentemente a minha conta?".

Encontre esta indicação e siga-a: "Se pretenderes que a tua conta seja permanentemente eliminada sem qualquer hipótese de recuperação, inicia sessão na tua conta e entra em contacto connosco".

Depois de o fazer, de colocar a sua senha e de provar que não é um robô, a conta fica desativada, bem, quase... irá durar duas semanas até que o Facebook inicie o processo de remoção de todos os seus dados da plataforma, que decorre durante 90 dias.

Se considera esta decisão demasiado radical, e para decidir com mais consciência, pode sempre aceder a toda a informação que partilhou e recebeu desde que abriu uma conta no Facebook.

Aceda às "definições gerais de conta" e mesmo no final da página encontra a opção: "Descarrega uma cópia dos teus dados do Facebook" e aí terá acesso, por exemplo, às "Publicações, fotos e vídeos" que partilhou, às "mensagens e conversas no chat" ou a Informação sobre o seu perfil. Depois, é só perceber se quer manter esse histórico ou então "apagar" (quase) toda a informação que um dia partilhou através da plataforma.

E o que veem os anunciantes?

O Facebook disponibiliza ainda uma forma de perceber melhor como a plataforma escolhe os anúncios que lhe aparecem e que o anunciantes sabem sobre cada utilizador. Na mesma página de "Definições", logo debaixo de "Apps", pode escolher "Anúncios" e ver o que a rede social designa como as suas "preferências de publicidade". Aqui é possível ver uma mistura de informação, daquela que o utilizador dá explicitamente à plataforma àquela que o sistema infere através dos seus "gostos".