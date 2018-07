Público apresenta nova direção

David Dinis demite-se do cargo de diretor do jornal Público

O novo diretor do jornal Público, Manuel Carvalho, anunciou esta quarta-feira os restantes membros da sua direção. Da equipa de David Dinis, que apresentou a sua demissão no passado dia 2, criticando o afastamento do seu número dois, Diogo Queiroz de Andrade, pela administração do jornal, só permanece Tiago Luz Pedro.

Os restantes escolhidos pelo novo diretor do jornal, segundo o comunicado enviado à redação, são Amílcar Correia, editor executivo do jornal, que era o responsável pelo projeto digital P3, Ana Sá Lopes, que integrava a direção do diário I e do semanário Sol, e David Pontes, que liderava a Global Media Play, do grupo que integra o Diário de Notícias.