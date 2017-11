Pub

Jeffrey Tambor, de 73 anos, defendeu-se das acusações dizendo que não é um "predador"

Jeffrey Tambor, o protagonista da série Transparent, vai deixar o formato depois de ser acusado de assédio sexual. O ator, de 73 anos, informou em comunicado que não vê como poderá regressar, depois de na semana passada se ter defendido das acusações dizendo que não é um "predador".

Segundo a BBC, Tambor, que já venceu um Emmy, foi acusado por duas mulheres transgénero que trabalham na série. O ator disse que lamentava as ações mas garante que foi mal interpretado e negou que tivesse "deliberadamente assediado alguém".

A Amazon, que produz Transparent, estará já a investigar as alegações de que Tambor teve um comportamento inadequado para com a assistente pessoal. Depois de serem conhecidas estas acusações, também a atriz Trace Lysette, que contracena com Tambor na série, veio dizer que o ator aproveitara as filmagens de uma cena na segunda temporada da série para se esfregar no corpo dela.

"Interpretar Maura Pfefferman em Transparent foi um dos maiores privilégios e experiências mais criativas da minha vida", disse Tambor em comunicado. "O que se tornou claro nas últimas semanas, no entanto, é que este já não é o trabalho que comecei há quatro anos. Já deixei claro o meu arrependimento se alguma ação minha foi alguma vez mal interpretada por alguém como agressiva, mas a ideia de que eu iria deliberadamente assediar alguém é simplesmente falsa. Dada a atmosfera politizada que parece ter afetado as filmagens, não vejo como poderei regressar a Transparent", concluiu.

A série é exibida em Portugal no canal TV Séries e vai agora na quarta temporada.

Tambor é o caso mais recente a vir a público em Hollywood, depois do escândalo sexual no centro do qual se encontra o produtor Harvey Weinstein, acusado de assédio e abusos por mais de 90 mulheres.

O escândalo em torno de Weinstein incentivou várias vítimas do mundo do espetáculo a denunciarem diferentes casos de abuso e assédio sexual. Entre os acusados estão atores como Kevin Spacey e Dustin Hoffman, o ex-presidente da Amazon Studios Roy Price, e os cineastas Brett Ratner e James Toback.