Projeto do Dinheiro Vivo e da TSF para a NOS vence prémio de design

Os títulos do Global Media Group - empresa detentora do Diário de Notícias - estão de parabéns. Na noite de quinta-feira, o Dinheiro Vivo e a TSF venceram um dos prémios Design 2018, promovidos pelo jornal Meios & Publicidade, que têm como objetivo premiar os melhores trabalhos de design feitos entre 1 de janeiro 2017 e 31 de dezembro de 2017.

A publicação especializada em economia e a rádio do grupo do DN foram distinguidas com o prémio Design Editorial na categoria de Brand Content com o projeto que desenvolveram em conjunto para a 3ª edição do prémio Inovação NOS, que visa premiar as empresas portuguesas, dando reconhecimento e projeção a novos projetos de inovação.

A entrega de prémios aconteceu na Restart, em Lisboa. Na festa, foram atribuídos prémios a 22 categorias. A decisão esteve a cabo de um juri de 10 elementos, presidido pela diretora da publicação, Carla Borges Ferreira

Este é o oitavo ano consecutivo que o Meios & Publicidade distingue o que de melhor se faz ao nível do design nacional.

"Os prémios Design 2018, são dirigidos a todas as empresas e profissionais que, a título individual ou integrados em empresas, tenham apresentado trabalhos em Portugal (Continente e Regiões Autónomas) ou que, tendo apresentado trabalhos no exterior, exerçam a sua atividade em Portugal", lê-se na página do evento.