Pub

Abertas inscrições para iniciativa que visa premiar a inovação

Abriram esta quinta-feira as inscrições para a terceira edição do Prémio Inovação NOS, uma parceria entre esta operadora de telecomunicações e o Global Media Group (a que pertence o DN) que visa encontrar "as três grandes ideias de 2017".

"O Prémio Inovação NOS lança o desafio às empresas portuguesas. As mais revolucionárias, criativas e valiosas ideias portuguesas estarão a concurso", lê-se no comunicado de apresentação desta iniciativa.

As empresas interessadas podem fazer a inscrição em www.premioinovacaonos.pt, onde também se encontram pormenores sobre a iniciativa.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O período de submissão de candidaturas prolonga-se até dia 31 de março.

"A consultora PwC será responsável pela escolha de 10 projetos para cada categoria, num total de 30. A sua avaliação, qualitativa e quantitativa, será então feita por um júri de dez elementos composto por responsáveis de várias entidades ligadas a esta iniciativa e ao setor empresarial. Sob avaliação estará o impacto económico e de mercado destas ideias, bem como o nível de inovação que representam", lê-se no referido documento.