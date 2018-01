Pub

Publicação falsa anda a circular na maior rede social do mundo e é um risco para a segurança informática

Há uma nova ameaça a circular no Facebook, utilizando a imagem de Lula da Silva. Trata-se de uma publicação patrocinada do "Portal de Notícias IG" na qual se anuncia a existência de um vídeo com a detenção do ex-presidente brasileiro.

Se passar por este post no seu feed de notícias, não clique. Segundo a empresa de segurança informática Kaspersky Lab, a publicação está a ser utilizada para propagar um trojan -- ficheiro malicioso -- que visa roubar os dados de acesso bancário dos utilizadores.

Segundo ao portal Terra, após clicar no post o utilizador é apontado para o ficheiro "acompanhe.exe", que promete mostrar o vídeo. Na realidade, ao corrê-lo está a instalar o referido trojan.

Não clique neste post. É esta a publicação que está a ser usada para propagar um vírus

"Os cibercriminosos costumam usar temas que estão nos media, explorando a curiosidade das pessoas que se querem informar para disseminar códigos maliciosos", diz o analista da Kaspersky Fabio Assolini.

O aumento da pena a Lula da Silva, decretada esta quinta-feira pelo tribunal de recurso, e o seu consequente anúncio à corrida presidencial brasileira fazem assim dele uma figura facilmente utilizável, nesta altura, por cibercriminosos.