Pub

Andreia Rio é enfermeira e emigrante em Anderlecht. Passou todas as fases a cantar em português

O The Voice da Bélgica tem uma finalista portuguesa. Andreia Rio, 30 anos, enfermeira e emigrante em Anderlecht surpreendeu o júri do concurso de talentos quando nas provas cegas cantou o fado da Mariza, "Ó Gente da Minha Terra". Conquistou aos primeiros segundos da música o cantor francês Slimane e ficou na sua equipa.

Natural de Santo Tirso, a portuguesa decidiu depois cantar em todas as provas em português. O que deixou o seu mentor algo apreensivo. Mas na gala de escolha dos cantores que passam à fase final do programa acabou por se render à opção de Andreia Rio. "Este programa chama-se The Voice [A Voz, em português] e ela é The Voice", referiu Slimane.

Andreia Rio foi inscrita no programa pelo marido. Desde a primeira prestação que o seu "fado português" tem encantado a imprensa belga.

A última música que Andreia cantou no concurso foi uma versão em português de "Say Something" da banda Great Big World com Christina Aguilera. A sua prestação no programa não está disponível para ver em Portugal, mas no YouTube existe uma versão da música feita pela cantora portuguesa.

Andreia já tinha participado em programas de talento em Portugal. Foi a vencedora, em 2009, da Grande Noite do fade. Também nesse ano, participou e chegou à final de Nasci Pra Cantar, exibido pela TVI, onde também já tinha sido elogiada.