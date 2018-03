Pub

Muitos adeptos encarnados estão a encarar a publicação como provocadora e de "mau gosto"

O caso E-Toupeira, que investiga alegadas fugas de informação do sistema judiciário sobre as investigações ao Benfica, nomeadamente o "caso dos e-mails", tem estado na ordem do dia.

A Fnac, na passada terça-feira, no Twitter, publicou uma imagem do filme "A Toupeira", protagonizado por Gary Oldman e baseado no livro de John le Carré. Na publicação lê-se "provavelmente vamos ter que reforçar o stock. A culpa só pode ser do Gary Oldman". Muitos estão a considerar a publicação uma brincadeira relativamente ao caso E-Toupeira, enquanto outros reagem de forma mais intempestiva, considerando a atitude algo de mau gosto.

"Excelente campanha, @fnacportugal. Até deviam lançar um livro chamado 'Como perde 6 milhões de clientes por causa do nosso gestor de redes sociais ser um imbecil', aposto que ia ser líder de vendas, escreveu um utilizador da rede social.

"Excelente campanha@fnacportugal. Pena que já não compro sequer um botão nas vossas lojas há séculos. E assim continuarei. Há piadas e há muito mau gosto. Aprecio que tenham optado pela segunda", refere outra utilizadora.

Contudo, nem todos levam a mal, apesar da preferência clubística...

"E sentido de humor, não? Sou benfiquista e reconheço piada a isto. Só gente sensível por aqui", lê-se numa das respostas.

No caso E-Toupeira estão constituidos arguidos, além de Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica, e José Nogueira Silva, técnico de informática, dois funcionários judiciais e um agente de futebol que estão suspeitos dos crimes de corrupção ativa e passiva, acesso ilegítimo, violação de segredo de justiça, falsidade informática e favorecimento pessoal.