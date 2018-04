Pub

A trama da SP Televisão, que conta com Joana Solnado, Margarida Vila Nova e Albano Jerónimo como protagonistas, foi uma das vencedoras dos prémios New York Festival's World"s Best TV & Films que premeiam o que de melhor se faz em ficção em TV

A SIC e a SP Televisão conquistaram, terça-feira, na gala de prémios do New York Festival's World"s Best TV & Films, que decorreu em Las Vegas, a medalha de Bronze, na categoria Telenovela, com a produção Paixão.

Ainda em exibição no prime-time da SIC, a medalha de bronze foi atribuída à novela Paixão, da autoria de Joana Andrade e Filipa Poppe, com coordenação de Inês Gomes e conta com atores como Margarida Vila-Nova, Albano Jerónimo, Joana Soldado e Marco Delgado.



A novela Espelho D"Água, do mesmo canal, também está de parabéns por ter sido uma das produções nomeadas, ficando entre as finalistas na mesma categoria. Veja todos os vencedores aqui.



É o terceiro ano consecutivo em que as telenovelas produzidas pela SP Televisão e emitidas pela SIC são premiadas neste Festival, ao qual concorrem produções de mais de 50 países diferentes.



Esta é a 7ª edição deste prémio dedicado às indústrias de Televisão e Cinema.