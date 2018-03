Pub

Uma das condições para o hipotético acordo é que o programa se distancie da atual política norte-americana conduzida por Donald Trump.

Se tudo correr como planeado, a Netflix terá, brevemente, uma série televisiva com a participação de Barack Obama. Ainda não se sabe se o antigo presidente norte-americano irá colaborar como produtor ou protagonista do programa, mas fontes próximas do ex-governante confirmaram que este está a negociar com a plataforma de video on demand a criação de uma série exclusiva.

