Festival realiza-se de 16 a 19 de agosto

O Iberian Festival Awards revelou na semana passada os finalistas para as 22 diferentes categorias da 3ª edição e O Sol da Caparica é um dos grandes destaques da lista, estando nomeado para 8 prémios: Best Major Festival, Best Touristic Promotion, Best Line-Up, Best Cultural Programme, Best Brand Activation, Best Hosting and Reception, Best Infrastructure e Best Lusophone and Hispanic Festival.

A cerimónia, que este ano decorrerá em conjunto com o Talkfest, é a única plataforma de reconhecimento a nível ibérico com especial foco nos festivais, de pequeno, médio ou grande porte, sendo uma referência importante para o desenvolvimento do setor. Os prémios reconhecem, apoiam e premeiam os festivais, tendo como principal finalidade promover, celebrar e valorizar todos os profissionais, parceiros e artistas responsáveis pelo seu desenvolvimento, crescimento e melhoria.

O Sol da Caparica tornou-se um evento de referência desde a primeira edição, em 2014, que contou com nomes como Buraka Som Sistema, Pedro Abrunhosa, Expensive Soul, 5-30, Capitão Fausto, Anselmo Ralph, Deolinda, entre tantos outros. Carlão, Xutos & Pontapés, Linda Martini, Richie Campbell, Regula, Miguel Araújo, Manel Cruz, António Zambujo, Samuel Úria, Jorge Palma & Sérgio Godinho, C4 Pedro ou Orelha Negra foram outros artistas que também deixaram a sua marca no festival na Margem Sul.

É importante realçar a aposta na música lusófona e nas actividades "extra-curriculares" como skate ou surf, que terá continuidade na edição deste ano. O trabalho desenvolvido em torno da língua portuguesa, com a iniciativa Debaixo da Língua que já rendeu três volumes de conversas com diversos artistas e autores de letras e encontros entre público e importantes nomes da música lusófona durante os três dias do festival, é outra das importantes bandeiras d'O Sol da Caparica.

Jimmy P, Sara Tavares, Virgul, GNR, Sara Tavares e Carminho são os primeiros nomes revelados para um alinhamento que promete igualar, e quem sabe superar, os anteriores. De 16 a 19 de Agosto, a música dá à costa!