O Estado do Sítio estreia-se hoje na TSF com Trump na mira

"O problema de Israel e Palestina vai ficar mais longe de se resolver", assegura o embaixador José Cutileiro, ao analisar a mudança nesta semana da embaixada americana para Jerusalém, na estreia do programa O Estado do Sítio, hoje na TSF, e do qual é comentador residente. Questionado por Ricardo Alexandre, editor de Política Internacional e diretor adjunto da rádio, Cutileiro comenta ainda a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irão, admitindo que, de facto, "o acordo podia ser muito melhor do que é", mas realça que "Donald Trump não tem razão na forma como o faz", uma vez que o presidente "tem uma necessidade quase patológica de destruir o que Barack Obama fez". "Está tudo a ser escavacado", é a conclusão do diplomata, para ser ouvida hoje de manhã na rádio que integra o grupo de media do DN.

O Estado do Sítio é o novo programa de política internacional da TSF. Da autoria do jornalista Ricardo Alexandre (ex-RTP e Antena 1) e com José Cutileiro em permanência (dando continuidade a um trabalho conjunto de 13 anos), tem sonoplastia de Miguel Silva. Além da emissão aos domingos logo a seguir ao noticiário das 10.00, o programa terá reposição às 3.00 nas madrugadas de segunda-feira.

Nesta emissão de estreia, a mudança da Embaixada dos Estados Unidos para Israel e a divisão entre Washington e os europeus por causa do acordo nuclear iraniano são os temas em destaque. Além da análise do embaixador Cutileiro, o programa ouviu outros especialistas, como a investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, Ana Santos Pinto, que afirma que "apesar das elites diplomáticas continuarem com a solução da narrativa de dois Estados parece-me que nem do lado israelita nem do lado palestiniano a questão é já uma realidade".

Ricardo Alexandre, de 47 anos, tem 28 anos de carreira jornalística e esteve em reportagem em países como Irão, Ucrânia, Timor, Afeganistão e todos os dos Balcãs. É doutorado pelo ISCTE em Ciência Política com especialização em Relações Internacionais.