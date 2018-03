Pub

A estreia nos voos de longo curso será ainda este mês. Deverá ser visto por 16 milhões de pessoas

Foi apresentado esta quinta-feira na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) o novo vídeo de segurança da TAP. O mote é "Portugal, um país onde o sol escolheu viver".

O vídeo, que deverá ser visto por cerca de 16 milhões de pessoas, é também uma aposta da TAP na promoção de Portugal e mostra o país pelos olhos de estrangeiros que escolheram ficar no país.

Através das pessoas que participam no vídeo, sendo que a mensagem principal são as regras de segurança dentro dos aviões, a companhia aérea nacional "pretende mostrar a beleza única e distintiva do país".

"Um país sofisticado, seguro, tolerante, que sabe receber e onde os estrangeiros se sentem tão em casa que fazem dele a sua. Um País de que nos orgulhamos e que não nos cansamos de mostrar ao mundo desde a fundação da TAP, já lá vão 73 anos. Um país que é nosso mas também do mundo", lê-se num comunicado da TAP.

A estreia a bordo será no próximo dia 14 de março, dia de aniversário da companhia aéreaS, nos voos de longo curso