A divulgação de um alegado e-mail, primeiro nas redes sociais e depois em vários órgãos de comunicação social, sobre uma pretensa ligação de vários jornalistas, entre os quais um jornalista do DN, ao Benfica a troco de dinheiro, merece da Direção do Diário de Notícias e do Conselho de Redação os seguintes comentários:

1. O jornalista em causa tem a confiança total dos seus pares na redação do Diário de Notícias e da sua direção.

2. O e-mail, entretanto desmentido pelo alegado autor, de forma alguma compromete o rigor profissional do jornalista e a história de 153 anos do Diário de Notícias, simplesmente porque nada daquilo aconteceu.

3. Perante qualquer desenvolvimento que venha a existir sobre este caso, o jornalista e a direção do DN reservam-se o direito de agir judicialmente contra quem puser em causa o bom nome profissional do jornalista e a história de rigor e isenção do jornal.

Lisboa, 3 de Janeiro de 2018