Mudanças nos termos do serviço abrem a porta para que as empresas possam enviar mensagens patrocinadas aos utilizadores do popular sistema de mensagens instantâneas

Está aberta a porta à publicidade direta no WhatsApp, através do WhatsApp Business, a versão da famosa aplicação destinada ao contacto entre empresas e clientes. O serviço que tinha como uma das características a ausência de publicidade mudou os seus termos de serviço e esta mudança permite às empresas enviarem conteúdos patrocinados.

Esta modificação, explica o jornal espanhol ABC, vai ao encontro de alguns receios manifestados por utilizadores sobre a aplicação, ainda que esta esta tenho sido "vendida" como apenas tendo em atenção o contacto direto entre empresas e compradores com fins de comunicação e atenção ao cliente.

O jornal cita o Wabetainfo, que revelou a mudança nos termos do serviço.

Nos termos de serviço do WhatsApp surgem agora novas frases, mais concretamente a referência a "a conteúdos e anúncios patrocinados", que podem vir a ser partilhados com os utilizadores.

A publicação espanhola destaca que não se deve esquecer o facto de o WhatsApp ter sido comprado pelo Facebook, em 2014, destacando que a rede social criada por Mark Zuckerberg está a perder utilizadores. Explica, também, que a combinação entre as duas empresas faz com que esteja disponível muito mais informação que pode ser utilizada em campanhas publicitárias específicas, algo muito apetecível para as empresas.