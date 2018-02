Pub

Há quem interprete as opções da primeira dama na rede social como uma "alfinetada" ao marido

A primeira dama dos Estados Unidos tem conta oficial no Twitter, tal como o presidente, e conta já com mais de 9 milhões de seguidores. Mas apenas segue cinco contas. Entre elas, contam-se as duas de Donald Trump, mas há uma que está a dar que falar: Melania Trump seguiu a conta oficial do antecessor do marido na Casa Branca, Barack Obama.

A decisão está a ser vista por vários comentadores e internautas como uma pequena provocação a Donald Trump, conhecido tanto pelo seu gosto pela utilização desta rede social como pela rivalidade ao anterior presidente.

Como escreve o Politico, não se sabe quando Melania Trump começou a seguir Obama. No entanto, o facto torna-se público numa altura em que as relações do casal presidencial atravessam tempos de particular frieza.

Isto após as notícias de que Donald Trump manteve uma relação extraconjugal com uma atriz pornográfica na altura em que Melania Trump estava a recuperar do parto do filho, Barron. Trump, segundo os media internacionais, pagou 130 mil dólares (106 mil euros) a Stormy Daniels para que esta mantivesse o relacionamento em segredo.

Ainda no passado fim de semana foi notado que Melania Trump não posou ao lado do marido para os fotógrafos à chagada à Florida.