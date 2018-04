Pub

O CEO do Facebook responde hoje perante uma audiência conjunta dos comités para o Comércio, Ciência e Transportes e Judiciário do Senado

É a primeira vez que Mark Zuckerberg acede a comparecer perante os legisladores norte-americanos no congresso dos Estados Unidos, depois de ter enviado outros executivos em audiências anteriores. O CEO do Facebook vai sentar-se daqui a pouco na cadeira das testemunhas e responder às questões de vários senadores, numa audiência conjunta dos comités para o Comércio, Ciência e Transportes e Judiciário do Senado. O tema da audiência é "Facebook, privacidade das redes sociais, e o uso e abuso dos dados."

A transmissão em direto da sessão pela ABC:

Zuckerberg dará uma breve explicação sobre os tópicos mais quentes em causa: o escândalo da Cambridge Analytica, que se apoderou indevidamente dos dados de 87 milhões de utilizadores do Facebook, a compra de anúncios políticos por parte de uma agência russa durante as eleições de 2016 e o problema das notícias falsas. O CEO explicará também o que a empresa está a fazer para evitar que estes abusos voltem a acontecer.

Em antecipação do testemunho, a rede social anunciou a criação de um programa de recompensas para os utilizadores que denunciem aplicações com práticas abusivas, o Data Abuse Bounty Program. É possível que Zuckerberg fale desta iniciativa durante a audiência.

O testemunho arranca às 19h15, hora portuguesa, e poderá seguir aqui os seus momentos mais marcantes.