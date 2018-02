Pub

Imagens criadas por Alexandre Martins têm feito furor nas redes sociais

"O primeiro Presidente pop de Portugal". Foi assim que Alexandre Martins, de 35 anos, criador do meme "Marcelo a consolar obras de arte", definiu Marcelo Rebelo de Sousa. O meme criado por Alexandre Martins, em que o Presidente da República aparece abraçado a figuras carismáticas de pinturas e quadros mundialmente conhecidos, chegou ao El Mundo.

De American Gothic, de Grant Wood, à Guernica de Picasso, passando por Mona Lisa, Alexandre Martins conseguiu colocar, através de montagens, Marcelo Rebelo de Sousa a consolar as personagens dos quadros.

"É difícil definir onde acaba o presidente popular - algo que é bom - e começa o presidente populista. Faltam-lhe dois anos do primeiro mandato e o problema é que as pessoas se podem cansar. Se tentas meter-te em tudo, vai haver um momento em que pode correr mal", explicou Alexandre Martins ao jornal espanhol, acrescentando que a personalidade de Marcelo é uma "espécie de fenómeno cultural".

E este fenómeno surge também do facto de Marcelo ser o "Presidente selfie", porque "tira fotografias com as pessoas". Mais uma vez, este fenómeno, segundo Alexandre Martins, é "muito própria da arte rápida e moderna".

No longo artigo do El Mundo, o jornal espanhol explica ainda como as imagens adaptadas por Alexandre Martins são retiradas de momentos menos positivos da vida portuguesa no último ano, falando concretamente sobre os incêndios.

Refere ainda que Marcelo Rebelo de Sousa parece ser "omnipresente", devido ao facto de parecer conseguir estar "em todos os meios".

Marcelo Rebelo de Sousa não é o primeiro Presidente da República alvo deste tipo de brincadeiras na Internet. Cavaco Silva também tinha uma página a ele dedicada: "Cavaco Silva a olhar para cenas".

