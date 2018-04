Pub

A rede social de encontros entre homossexuais revela alguns dados como nomes, números de telefone, e-mail de cadastrados e se é portador ou não da doença

Mais uma polémica relativa à falta de proteção dos dados privados de utilizadores na internet está na ordem do dia. Depois do escândalo com a Cambridge Analytica e o Facebook, que partilharam indevidamente definições de perfis de membros para fins políticos e publicitários, surge agora nova brecha de segurança em mais uma rede social.

Desta vez, falamos de Grindr, a plataforma de encontros entre homossexuais, que reúne mais de 3,6 milhões de utilizadores em todo o mundo e que, desde que nasceu em 2009, tem lutado publicamente pelas relações homossexuais saudáveis, promovendo campanhas de prevenção contra o VIH e outra doenças sexualmente transmissíveis.

Segundo notícia avançada pelo site BuzzFeed, esta redes social tem partilhado informações sobre os membros que incluem o seu estado de saúde, com as empresas de análises de dados Apptimize e a LAcalytica.

A denúncia partiu de Antoine Pultier, um investigador norueguês da organização sem fins lucrativos SINTEF, que alertou para o facto de a informação relativa a ser ou não portador de VIH estar no perfil dos utilizadores. Ou seja, a empresa quando partilhava a privacidade dos inscritos ia mais além do que o nome, número de telefone, localização de GPS ou e-mail. Partilhava também se sofriam ou não da doença e, assim, tornava-se bastante fácil identificar o indivíduo em causa.

"Com o acesso a estas informações torna-se bastante fácil identificar especificamente os utilizadores", afirmou Antoine Pultier ao BuzzFeed.

Otimizar a qualidade do serviço é a justificação que a empresa responsável pelo Grindr dá para esta partilha de dados. "Esta é uma prática comum no ecossistema empresarial digital. A informação que é partilhada com essas plataformas é protegida por um contrato que prevê uma elevada proteção e confidencialidade acerca da privacidade e segurança dos dados pessoais dos nossos utilizadores", comentou o diretor do departamento de tecnologia do Grindr, Scott Chen, ao Buzzfeed.