Em causa estará a utilização de uma canção de Jack White violando os direitos de autor

O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, tem esta quarta-feira à noite a conta no Twitter suspensa.

Esta noite, ao tentar aceder à conta twitter.com/franciscomarkes o utilizador é reencaminhado para a página do Twitter de "Conta suspensa".

Imagem captada cerca das 21:30 desta quarta-feira

A última publicação de Francisco J. Marques antes desta suspensão foi relativo à vitória do FC Porto por 3-1 frente ao Estoril.

Já pouco depois das 19:00, a distribuidora de música Popstock Portugal utilizou a mesma rede social para comunicar ao diretor de comunicação que, no seu entender, este teria violado os direitos de autor ao utilizar uma música de Jack White no vídeo sobre a vitória do FC Porto.