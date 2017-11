Os trabalhos efetuados na área da ciência valeram à jornalista do DN Filomena Naves um prémio atribuído pelo Montepio Geral, no âmbito da Ciência Viva

Filomena Naves, jornalista do DN, foi esta sexta-feira, uma das galardoadas pelo prémio Ciência Viva Montepio Média, juntamente com a jornalista Teresa Firmino, do Público, pelo "trabalho de mérito excecional" que têm vindo a desenvolver na cobertura regular de temas de ciência.

O físico Carlos Fiolhais recebeu o Grande Prémio Ciência Viva Montepio, que distingue "mérito na divulgação científica e tecnológica", enquanto a professora Isabel Martins recebeu o prémio Educação pelo seu papel na área da educação científica.

A decisão sobre os premiados coube à assembleia geral da Ciência Viva que entregou hoje os prémios na Galeria da Biodiversidade do Centro Ciência Viva do Porto, na mesma data em que se celebra o Dia Nacional da Cultura Científica.