Cláudia Pascoal e Isaura no recinto da Eurovisão

Cláudia Pascoal e Isaura divulgaram imagens dentro do Altice Arena, palco da final da Eurovisão no dia 12 de maio

"Sim, faltam mesmo 36 dias para a Eurovisão", diz a publicação da página oficial do Festival da Canção acompanhando a fotografia das representantes portuguesas na Eurovisão.

Cláudia Pascoal e Isaura deixaram-se fotografar no recinto com alguns elementos a serem construídos em segundo plano. Será aqui que a cantora e a compositora vão interpretar a canção O Jardim.

A mesma fotografia apareceu na conta oficial do Festival Eurovisão da Canção - RTP.

"Falta pouco mais de um mês para que a Altice Arena seja invadida por 43 delegações ansiosas por mostrarem as canções que as representam", lê-se no comentário.

Com a produção da noite televisiva em pleno, a equipa mudou-se para o Pavilhão de Portugal, ao lado do Altice Arena, para preparar a semana da Eurovisão.

O primeiro acontecimento é a passadeira vermelha de apresentação das 43 delegações a concurso no dia 6 de maio no MAAT - Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia.

Antes disso já estará montada no Terreiro do Paço a Eurovillage, ponto de encontro e representação dos 43 territórios a concurso.

A semana será pautada pelas duas semifinais, a 8 e 10 de maio, também no Altice Arena. Serão aqui que os 37 países jogam tudo pela primeira vez. Apenas seis países têm lugar garantido na final. Além de Portugal, vencedor da última edição e organizador do evento, os chamado Big Five: Itália, Espanha, França, Reino Unido e Alemanha.