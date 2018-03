Pub

Sexta-feira, dia 6, chegam novos episódios da série espanhola à Netflix

Uma semana e umas horas é quanto os fãs de Tóquio, Rio, Nairobi, Denver, Moscovo, Oslo, Helsínquia, Berlim e El Professor vão ter de esperar para conhecer novos desenvolvimentos do assalto à Casa de Papel. Os episódios da segunda parte serão distribuídos pela Netflix a partir de 6 de abril. Hoje foi desvendado o trailer da segunda parte.

Atualmente estão disponíveis 12 episódios da série criada por Álex Pina para a estação de televisão Antena 3. Estreou em maio de 2017 na televisão e chegou ao Netflix em dezembro.

Se na televisão foram emitidos 9 episódios na primeira temporada e 6 na segunda, as contas são diferentes na Netflix. Os primeiros nove episódios foram alargados para 13 na plataforma Netflix, cada um com cerca de 40 minutos, o que faz supor que o mesmo acontecerá nesta segunda parte.

Para quem ainda não se cruzou com a série, que se transformou uma das 20 mais vistas da Netflix, "La Casa de Papel" é a história de um assalto à Casa da Moeda de Espanha, um roubo preparado durante cinco meses e levado a cabo por El Profesor e oito pessoas que se infiltram no edifício com fatos-macacos encarnados e máscaras de Dalí. Fazem reféns mais de 60 pessoas, que procuram manter vivas para ganhar a opinião pública e usar como moeda de troca para poder fugir.