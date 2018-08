Facebook aposta em ferramenta para encontros amorosos

O Facebook está a preparar-se para lançar o seu primeiro serviço de encontros amorosos. A informação foi revelada por Mark Zuckerberg, fundador da rede social, em San Jose, na Califórnia, durante a F8, a conferência anual do Facebook.

A rede social vai competir diretamente com as plataformas de encontros online, como o Tinder, mas o conceito irá ser diferente e a ferramenta irá servir para "construir relações reais e de longa duração" e não "encontros casuais", explicou.

"Há 200 milhões de pessoas no Facebook que se classificam como solteiras", referiu Zuckerberg para justificar a novidade.

Depois do anúncio, as ações do Match Group, que detém o Tinder e o OK Cupid, caíram mais de 20% em bolsa.

Não foi revelada a data do lançamento desta nova aposta, mas o CEO da gigante tecnológica levantou um pouco do véu.

O utilizador vai poder criar um perfil para encontros na aplicação do Facebook, diferente daquele que já tem na rede social. Ou seja, a informação não vai ser visível na feed dos "amigos". Aliás, nada do que fizer com esta ferramenta vai estar acessível aos contactos que tem na rede social.

Depois do perfil criado, a pessoa vai receber informação sobre os perfis de outros utilizadores com interesses e preferências em comum. É possível depois entrar em contacto com a pessoa interessada através de um chat, que é independente do Messenger e do WhatsApp.

De acordo com o Facebook, os perfis dos utilizadores só vão ser sugeridos a pessoas que não são "amigas" no Facebook.

O novo serviço foi desenvolvido tendo em conta a privacidade e segurança dos utilizadores, garantiu Zuckerberg. Os testes a esta nova ferramenta começar no final do ano.

Óculos de realidade virtual

No F8, o Facebook anunciou que os óculos de realidade virtual sem fios Oculus Go já estão à venda a partir dos 199 dólares (165 euros) em 23 países. Em Portugal, estes óculos podem ser comprados a partir do site oficial do Oculus. "É a maneira mais fácil de começar a usar a realidade virtual", disse Mark Zuckerberg.

Novidades no Instagram, WhatsApp e Messenger

Em San Jose, na Califórnia, foi ainda revelado que vai ser possível realizar videochamadas através do Instagram, usar efeitos de realidade aumentada e filtros.

Nos próximos meses, o utilizador do WhatsApp vai poder fazer chamadas de vídeo em grupo e os stickers (figuras animadas) também vão estar disponíveis.

Já no Messenger, vai ser possível escolher a opção de tradução assim que receber uma mensagem numa língua diferente daquela que definiu. Uma funcionalidade que, para já, vai estar só disponível nos EUA, para mensagens em inglês e espanhol.