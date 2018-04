Pub

A internet reagiu com humor à "guerra" de rainhas

A discussão entre a rainha Letízia e Sofia tornou-se viral na internet, e os utilizadores das redes sociais inundaram as plataformas de memes sobre o assunto. As referências à série "A Guerra dos Tronos" são recorrentes e nem Cristiano Ronaldo foi esquecido na hora de ironizar com o momento de tensão.

Tudo partiu de um vídeo captado no domingo de Páscoa, à saída da missa na Catedral de Palma de Maiorca, à qual a família real espanhola não faltou. À saída da liturgia a rainha emérita Sofia prepara-se para posar para um fotografo com as netas, Leonor e Sofia, a quem abraça pelos ombros, mas Letízia impede-a de tirar uma fotografia com as filhas.

Logo depois do incidente, o grupo segue o seu caminho, perante o olhar estupefacto de Juan Carlos, que assiste a tudo de longe. Até ao momento, a Casa Real de Espanha não prestou qualquer declaração sobre o assunto.

O vídeo da "discussão":

E os vários memes que brincam com a situação. Aqui, Letízia a "estragar" fotografias históricas:

A rainha de Espanha a impedir que assistamos ao espetacular golo de bicicleta de Cristiano Ronaldo:

"Guerra de rainhas": versão americana/versão espanhola:

Um internauta avança as "primeiras imagens da 8ª temporada da Guerra dos Tronos":

Alguém que quis deixar clara a sua posição: "Equipa Letízia":

Na verdade, a imaginação dos internautas não tem limites: