Este ano, o Dia das Mentiras foi no domingo de Páscoa. Mesmo no feriado houve quem não resistisse a "pregar uma partida". Foi o que fizeram a PSP e a Nokia

Há quem não resista e aproveite o Dia das Mentiras para "pregar uma partida". Marcas, instituições, atletas e até agentes da autoridade entram no espírito. Os mais desatentos podem "cair" na esparrela, mas se mantiver os níveis de desconfiança elevados nesse dia é mais fácil detetar as inverdades.

Em dia de feriado de domingo de Páscoa, há quem possa ter estado mais distraído, com os momentos em família, mas deixámos-lhe aqui algumas das mentiras de 1 de abril que pode não ter reparado.

A Polícia de Segurança Pública assinalou a data na sua página de Facebook com uma "novidade" que, certamente, não "apanhou" desprevenidos os apaixonados por séries. "'Operação La Casa de Papel'. Polícias espanhóis da Polícia Nacional vieram pedir apoio à PSP no sentido de apanharem o Professor e acabarem com um famoso assalto em Espanha", começa a nota da polícia portuguesa, mostrando que tem sentido de humor e que está a par das tendências.

"Nesta Páscoa podem encontrá-los em Lisboa, Porto, Braga, Faro, Castelo Branco e Portalegre. Tóquio, Berlim, Rio, Moscovo, Denver, Nairobi, Helsínquia e Oslo têm os dias contados", lê-se numa referência às personagens da série espanhola, da Netflix, uma das mais vistas da atualidade.

A Nokia aproveitou este domingo para dar a conhecer um "novo produto", mas não convenceu os internautas. "Muito orgulhoso por anunciar o próximo Nokia Original! Nokia Cityman com um ano de bateria", anunciou no Twitter Juho Sarvikas, diretor de produto da HMD Global, que detém a marca.

"Façam-no mais fino e eu compro-o", reagiu um fã da marca de telemóveis. Uma reação que foi uma exceção, tendo em conta que a maioria dos comentários faziam referência ao Dia das Mentiras. Afinal, a imagem não deixava grandes dúvidas...

A atleta de triplo salto do Sporting não resistiu a uma das mentiras mais repetidas no dia 1 de abril. Num InstaStorie, Patrícia Mamona fez a "revelação" de que estava grávida. E se alguns acreditaram, não foi por muito tempo. Logo a seguir publicou outra imagem a desfazer a mentira com a frase: "Ainda não".

O futebol também entrou na brincadeira com o Paços de Ferreira a lançar um desafio. O 14.º classificado da Liga deu a conhecer oito histórias insólitas de jogadores que fazem parte do atual plantel. Mas só uma era verdadeira.

"Dia da Mentira. Adivinhaste? Esta é a história verdadeira. Aconteceu com o atleta Rafael Defendi numa deslocação a um clube rival no Brasil. Sofreu uma intoxicação alimentar provocada pelo cozinheiro que era fã da equipa adversária. Através de uma quantidade exagerada de condimentos, 15 jogadores ficaram doentes e o treinador teve de ser internado. Obrigado Rafael Defendi, por partilhares connosco esta hilariante história!", escreveu o clube nas redes sociais.

E se Donald Trump deixasse o Twitter? A "notícia" que dá conta da decisão do presidente dos EUA de encerrar a sua conta na rede social foi dada pelo jornal britânico Independent. "Indiscutivelmente o utilizador mais famoso do Twitter, Trump surpreendeu com os seus tweets regulares (...). No entanto, por razões que permanecem desconhecidas, anunciou ao mundo que não vai comunicar" mais nesta rede social", avançava a publicação no domingo.

Verdades que parecem mentiras

Se há mentiras de 1 de abril que enganam os mais distraídos, há também verdades que ninguém quer acreditar.

A BBC fez um resumo de algumas histórias insólitas que podiam ser usadas no dia 1 de abril. O problema é que são mesmo reais.

É o caso dos sinais de trânsito que alertam condutores a não atropelarem os ouriços, de um crocodilo que foi apanhado numa piscina de uma casa de família. Há também a história de um homem que foi esfaqueado nas costas durante uma briga num bar. Voltou pouco depois para beber mais uma cerveja, com a faca ainda espetada nas costas.

E se lhe dissermos que um homem quase acabou com o seu casamento por tentar, durante dois anos, completar um puzzle de mais de 33 mil peças, e que uma mulher, na Califórnia, tentou proibir simpatizantes de Donald Trump de lhe comprarem a casa? Insólito, mas verdade.

