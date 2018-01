Pub

Quatro mulheres vão conduzir a final da Eurovisão

Catarina Furtado, Sílvia Alberto, Filomena Cautela e Daniela Ruah são as apresentadoras da final do festival da Eurovisão, anunciou hoje a estação pública.

A escolha é da televisão pública portuguesa e da EBU - European Broadcast Union, segundo o mesmo comunicado.

"Here come the girls!!", lança a Eurovisão no seu próprio comunicado, lembrando que há um ano foram "quebradas barreiras" ao convidar três homens para a apresentação da final do concurso, em Kiev. "Este ano, quatro mulheres apresentadoras foram escolhidas para apresentar os espetáculos ao vivo de Lisboa, em maio".

Às quatro será confiada a missão de apresentar as semifinais dos dias 8 e 10 de maio, assim como a final de 12 de maio.

Catarina Furtado, 44 anos, tem sido o rosto da RTP nos formatos de grande entretenimento como The Voice Portugal e Operação Triunfo. Sílvia Alberto, 36 anos, também apresentou a Operação Triunfo e apresentou o Festival da Canção pela primeira vez em 2008. Em 2011, 2013 e 2014 foi comentadora portuguesa da Eurovisão. Filomena Cautela, 33 anos, além de ter assegurado a condução da apresentação na Green Room no Festival da Canção em 2017 foi a porta-voz do júri de Portugal na Eurovisão em 2017.

E se os nomes de Catarina Furtado, Sílvia Alberto e Filomena Cautela eram expectáveis, uma vez que o trio já esteve na condução do Festival da Canção em 2017, a atriz Daniela Ruah, membro do elenco da série norte-americana NCIS: Los Angeles, é a surpresa.

A atriz, que nasceu em Boston e cresceu em Portugal, trabalha com a CBS desde 2009 e apresentou o prémio People Choice Awards em 2012 e co-apresentou o Super Bowl's Greatest Commercials em 2016. "Já posso revelar: Vou apresentar a Eurovisão 2018 em Lisboa...", contou num curto vídeo sua conta do Instagram.

Catarina Furtado também reagiu no Instagram: "Que honra poder apresentar a 63ª Final do Festival Eurovisão da Canção! Um evento histórico, com milhões de seguidores no mundo inteiro! De Portugal para o mundo, juntamente com Daniela Ruah, Filomena Cautela e Sílvia Alberto. 4 mulheres em palco e atrás uma maravilhosa equipa da RTP que começou a trabalhar nesta emissão tão especial no momento em que o Salvador Sobral foi anunciado vencedor. Estou muito feliz!!!"

"Será evidentemente o maior evento que alguma vez fiz no meu caminho", afirma Filomena Cautela, na mesma rede social. A apresentadora do Cinco para a Meia Noite tinha anunciado para as 14.00 o que descreveu como uma "bomba". A promessa cumpriu-se na forma do vídeo de apresentação das quatro caras portuguesas da Eurovisão.

A final da Eurovisão tem uma audiência de cerca de 200 milhões de pessoas.