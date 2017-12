Pub

Edição especial nas bancas sexta-feira, dia 29 de dezembro

A publicar dia 29, a edição de aniversário do Diário de Notícias é uma vez mais virada para o ano que entra, com destaque para eventos como as diretas no PSD, o Mundial de Futebol, a Final do Festival da Eurovisão em Lisboa, as presidenciais na Rússia, as eleições intercalares nos Estados Unidos e muito mais.

O futuro da União Europeia é o tema de abertura do jornal e também o assunto principal de uma entrevista a Carlos Moedas, o comissário português.

Em formato grande e com 96 páginas, o DN de aniversário conta ainda com opiniões internacionais de peso, como as de Gordon Brown e Joseph Stieglitz, e as previsões económicas para mais de cem países feitas pela revista The Economist. André Carrilho assina uma ilustração de página dupla a antecipar o que será 2018.