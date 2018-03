Pub

O Diário de Notícias vai ter um novo diretor: o jornalista Ferreira Fernandes vai assumir o cargo, com a jornalista Catarina Carvalho como diretora executiva.

As mudanças foram anunciadas esta segunda-feira pela Comissão Executiva do grupo GLOBAL NOTÍCIAS - MEDIA GROUP.

Paulo Tavares, Joana Petiz e Leonídio Ferreira serão convidados a fazer parte da nova direção, mantendo as suas funções atuais, respetivamente, de diretor adjunto e subdiretores.

Ferreira Fernandes sucede a Paulo Baldaia, que saiu a seu pedido e que irá continuar a colaborar com as marcas de informação do grupo.

Ferreira Fernandes é um nome bem conhecido dos leitores do DN: redator principal do jornal, marcou presença na última página, com a sua crónica diária, quase todos os dias nos últimos anos. No passado, colaborou com o Diário Popular, o Público, a Visão e a Sábado.

Catarina Carvalho é a atual diretora da área de revistas da Global Media - dirige a Notícias Magazine, revista que sai todos os domingo com o DN e o JN, as revistas Volta ao Mundo e Evasões e ainda o site Delas. Começou a carreira no DN, passou pela Visão e Expresso como jornalista, tendo mais tarde assumido cargos de direção no DN e Diário Económico.